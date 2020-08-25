ميسي يبلغ برشلونة برحيله

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية وتي واي سي الأرجنتينية أن ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

وكان "ليو" قد اجتمع مع المدرب الجديد رونالد كومان خلال الأيام الماضية للاستقرار على قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

وبعد اجتماع لم يكن ما قيل فيه مرضياً للنجم الأرجنتيني، يبدو أنه قرر تفعيل بند الرحيل عن البارسا هذا الصيف أي قبل نهاية عقده بعام واحد.

وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد نهاية الموسم الحالي.