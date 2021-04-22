ميسي يتألق ويقود برشلونة لتحقيق فوز كبير على خيتافي

سحق برشلونة ضيفه خيتافي بخمسة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المرحلة 31 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب ناو.

وقدّم البارسا لقاء ربما هو الأفضل له هذا الموسم، وبدا واضحاً الأثر الإيجابي للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا على فريق المدرب رونالد كومان.

افتتح ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة 8، قبل أن يضع كليمون لونغليه عن طريق الخطأ في مرماه هدف التعادل لخيتافي بعد 4 دقائق.

ورد سفيان شاكلة على لونغليه حينما سجل هدف البارسا الثاني عن طريق الخطأ في شباك فريقه (28)، ثم أضاف ميسي ثالث أهداف صاحب الضيافة في الدقيقة 33.

في الشوط الثاني، قلص إينيس أونال الفارق للضيوف، إلا أن رونالد آراوخو قضى على آمالهم في العودة بهدف من صناعة ميسي في الدقيقة 87.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز أنتوان غريزمان الهدف الخامس في الدقيقة 90+3.

فوز برشلونة هذا جعله يواصل التواجد في المركز الثالث برصيد 68 نقطة مع مباراة أقل عن ريال مدريد الثاني صاحب الـ 70 نقطة.

ولو فاز البارسا في مباراته المؤجلة، سيخطف المركز الثاني ويتفوق على ريال بفارق نقطة، ليصبح الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد المتصدر نقطتين فقط.

أما خيتافي، فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

يذكر أن ميسي رفع رصيده إلى 25 هدفاً في صدارة هدافي البطولة وبفارق 4 أهداف عن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد صاحب المركز الثاني.