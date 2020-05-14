ميسي يتبرع بنصف مليون يورو لمكافحة كورونا

تبرع ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بمبلغ نصف مليون يورو لمؤسسة جاراهان للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا في الأرجنتين.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ميسي من خلال مؤسسته الخاصة انضم لحملة بعنوان “معاً من أجل صحة الأرجنتين” بهدف المساعدة في شراء المستلزمات الطبية والمواد المساعدة في المعركة ضد الفيروس.

وأضافت: “تم توزيع الأموال عبر ستة مستشفيات أرجنتينية في سانتا في وروزاريو وكانويلاس وسان مارتين وبوينوس آيريس”.

يشار إلى أن ميسي قدم في السابق تبرعاً بقيمة نصف مليون يورو لمستشفى في برشلونة مع بداية انتشار الوباء.