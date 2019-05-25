ميسي يتصدر هدافي أوروبا للعام الثالث على التوالي

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي، لأكثر لاعبي مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا تسجيلاً للأهداف، للموسم الثالث على التوالي بعدما أخفق كيليان مبابي في معادلة رصيد الهداف الأرجنتيني مع ختام الدوري الفرنسي أمس الجمعة.

وحقق ميسي هذا الإنجاز للمرة السادسة في مسيرته، ليعزز رقمه القياسي، بعدما سجل 36 هدفاً مع برشلونة في الدوري الإسباني، بينما أنهى مبابي الدوري الفرنسي بالوصول إلى 33 هدفاً، بعدما أحرز هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الخسارة 3-1 أمام ستاد رانس.

وفي الوقت الذي ساعد فيه ميسي البارسا على إحراز لقب الدوري الإسباني الشهر الماضي، فإن اللاعب البالغ عمره 31 عاما قال يوم الجمعة أنه لا يفكر كثيراً في جائزة الحذاء الذهبي بعد معاناة ناديه في الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وقال ميسي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فالنسيا في نهائي كأس الملك اليوم السبت: "لم أكن أفكر في هذه الجائزة على الإطلاق. لا نزال نتعافى مما حدث أمام ليفربول، لا أفكر في الجوائز الشخصية".