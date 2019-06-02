ميسي يتفوق على صلاح في سباق الكرة الذهبية

أفادت تقارير إعلامية بأن النجم محمد صلاح، يصارع خصمه ليونيل ميسي على حصد الكرة الذهبية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنه رغم تتويج المصري بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، إلا أن الهداف الأرجنتيني لا يزال يتقدم السباق نحو الكرة الذهبية.

وأشارت الصحيفة الصادرة من كتالونيا إلى أن صلاح سجل هدف الريدز الأول في نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام في المباراة التي انتهت بفوز فريقه (2-0)، لكن النجم الأول لليفربول في اللقاء كان الحارس أليسون بيكر، كما ظهر المدافع فيرجيل فان دايك بمستوى مميز وفاز بجائزة أفضل لاعب في المواجهة.

وأوضحت أنَّ ميسي حقق هذا الموسم، أرقاماً مميزة وتوج بلقب الدوري الإسباني، رغم النهاية غير السعيدة لبرشلونة في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وتوج "ليو" هذا الموسم بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في مسيرته، بعدما أحرز 36 هدفاً في الليغا، بالإضافة إلى أنه سجل 51 هدفاً خلال 50 مباراة بمختلف البطولات، وزار الشباك في دوري أبطال أوروبا 12 مرة.

أما صلاح، فقد أحرز 27 هدفاً فقط، خلال 52 مباراة، منها 5 أهداف في دوري الأبطال، بينما سجل 22 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت الصحيفة بأنه لا أحد يقترب من أرقام ميسي هذا الموسم، ولذلك فإنه يتصدر سباق الكرة الذهبية، لكن في نفس الوقت لا يزال السباق مفتوحًا بين النجمين في بطولتي كوبا أميركا وكأس الأمم الإفريقية.