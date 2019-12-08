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ميسي يحتفل بالكرة الذهبية بثلاثية في مرمى مايوركا

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 02:58
ميسي يؤكد تألقه بثلاثية
ميسي يؤكد تألقه بثلاثية

احتفل ليونيل ميسي نجم برشلونة بفوزه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بقيادة فريقه إلى فوز كبير على مايوركا 5-2، اليوم السبت، ضمن المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وسجل "ليو" ثلاث أهداف في الدقائق 17 و40 و83، فيما أحرز أنتوان غريزمان هدفاً في الدقيقة السادسة، ولويس سواريز في الدقيقة 43.

بدوره، سجل آنتي بودمير هدفي مايوركا في الدقيقتين 35 و 64.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، متساوياً مع غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

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Via SyndiGate.info


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