ميسي يحتفل بذكرى أول أهدافه مع برشلونة بثنائية ويبلغ الـ 600 هدف

احتفل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بأفضل شكل ممكن بمرور 14 عاماً على أول أهدافه مع الفريق الأول وذلك من خلال تسجيل هدفين في المباراة أمام ليفربول أمس الأربعاء ليرفع رصيده من الأهداف مع البارسا إلى 600 هدفاً.

وأحرز الأسطورة الأرجنتينية الهدفين الثاني والثالث في مباراة الأمس التي انتهت بفوز برشلونة 3-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع ميسي رصيده مع البارسا إلى 600 هدفاً، ليعزز موقعه في صدارة هدافي برشلونة على مدار التاريخ بفارق هائل عن سيزار رودريغيز الذي سجل 232 هدفاً في الماضي.

وكان ميسي اجتاز رصيد رودريغيز في مارس من عام 2012.

وتزامن هدفا ميسي في مباراة الأمس مع احتفال الأرجنتيني بمرور 14 عاماً على تسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول وبالتحديد عندما هز شباك آلباسيتي في الدوري الإسباني في الأول من مايو 2005.

وأحرز "ليو" أهدافه الـ 600 في 683 مباراة خاضها مع برشلونة بمتوسط تسجيل بلغ نحو 88ر0 هدف للمباراة الواحدة.

وينتظر أن يتوج ميسي خلال الفترة المقبلة بجائزتين مهمتين لأهدافه الغزيرة هذا الموسم، حيث يترقب تتويجه بجائزة 'تشيتشي' التي تمنحها صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية سنوياً لهداف الدوري الإسباني نهاية كل موسم، وجائزة الحذاء الذهبي التي يحصل عليها أفضل هداف في بطولات الدوري المحلية على مستوى قارة أوروبا.