ميسي يحث برشلونة على مزيد من التركيز في دوري الأبطال

ساد إحساس كبير بالارتياح في برشلونة بعد نجاح الفريق في تجاوز إخفاقاته السابقة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الثلاثاء على مانشستر يونايتد 3-0، لكن القائد ليونيل ميسي لا يزال ينتقد البداية المهزوزة للبارسا في المباريات.

وتعرض مرمى برشلونة لفرصتين في بداية مباراة الإياب قبل أن يمنح ميسي فريقه التقدم بهدفين من تسديدتين ثم أضاف فيليبي كوتينيو الهدف الثالث ليحقق برشلونة انتصاراً مريحاً بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

وارتطمت تسديدة ماركوس راشفورد مهاجم يونايتد بالعارضة في الدقيقة الثانية قبل أن يطلق تسديدة أخرى أنقذها مارك-أندريه تير شتيغين حارس برشلونة.

كما توغل سكوت مكتوميناي داخل منطقة الجزاء لكنه فقد السيطرة على الكرة قبل أن يسدد.

وخسر البارسا في ربع النهائي أمام روما في نسخة الموسم الماضي بعد أن تلقت شباكه أهدافاً مبكرة، وحث ميسي زملاءه في الفريق على إظهار المزيد من التركيز في المنافسات الأوروبية المقبلة محذراً من أن الفرق المنافسة لن تفوت أي فرصة.

وتمثل هذه الرسالة أهمية كبيرة إذ أن برشلونة سيواجه في نصف النهائي منافسه ليفربول الذي يشتهر بقدرته على الحسم مبكراً.

وقال ميسي للصحفيين: "لا يمكننا أن نبدأ أي مباراة في دوري أبطال أوروبا بمثل هذه الطريقة.

"قلنا هذا من البداية. مررنا بتجربة أمام روما ولا يمكن أن نجعل الأمور صعبة على أنفسنا فخطأ واحد كفيل بإخراجنا من البطولة. علينا أن ندرك ذلك جيداً".

وبعد أن نجا برشلونة من الهجمات المبكرة، استعرض الفريق الكتالوني صلابته الدفاعية من جديد لينهي المباراة دون أن تهتز شباكه للمرة الثالثة في أربع مباريات بمراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف ميسي: "أصبحنا أكثر صلابة بعدها. واجهنا خلال الموسم بعض المشاكل في خط الدفاع لكن الفريق يبذل جهداً جماعياً كبيراً وهذا يجعل من الصعب على الفرق المنافسة أن تهاجمنا.

"لم نبلغ نصف النهائي لثلاث سنوات لكن لم تراودنا أي مشاعر سلبية. ندرك أن لدينا سجلاً تهديفياً جيداً. نشعر بالسعادة لأننا تأهلنا لقبل النهائي، لكن يجب أن نواصل طريقنا".

ولم يتوج برشلونة بلقب دوري الأبطال منذ 2015 رغم هيمنته على البطولات المحلية في إسبانيا، فيما نجح غريمه ريال مدريد في الفوز باللقب ثلاث مرات متتالية.