ميسي يحلق ذقنه بعد "فضيحة آنفيلد"

ظهر ليونيل ميسي خلال تدريبات برشلونة دون لحية ليستعيد شكله السابق بعد أيام من الخروج المهين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

واعتادت الجماهير رؤية الأرجنتيني بلحية طويلة نسبياً خلال السنوات الماضية، لكنه قرر الظهور بشكل مختلف في تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة خيتافي على ملعب كامب ناو، ضمن المرحلة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويستعد الفريق الكتالوني لملاقاة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا في الـ 25 من الشهر الحالي بعد حسم لقب الدوري والتتويج به بشكل رسمي.

يذكر أن البارسا ودع دوري الأبطال بخسارة مدوية برباعية نظيفة على يد ليفربول في إياب نصف النهائي رغم أنه حقق الفوز ذهاباً بثلاثيةٍ دون رد.