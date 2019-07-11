ميسي يدعم المحتاجين في روساريو

أعلن مطعم أرجنتيني يُدعى "VIP"، تعود ملكيته لنجم برشلونة ليونيل ميسي، تقديمه مساعدات خاصة إلى المشردين في الأرجنتين.

وقدّم المطعم منذ ليلة الجمعة الماضية أطباقاً من الطعام الساخن مجاناً للأشخاص المحتاجين، وقال مدير المطعم آرييل آلمادا، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نقدم للمشردين المشروبات، استقبلنا عدة منهم، كانوا رائعين للغاية".

ولفت آلمادا إلى أن "المطعم سيستمر بتوفير الوجبات الساخنة للمحتاجين لمدة 15 يوماً، ما بين الساعة السابعة والتاسعة مساءً".

المطعم يقع في مكان غير بعيد من نصب العلم الوطني الشهير في مدينة روساريو، الذي يعد ملجأً للأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، خاصة في الأيام التي تسجل فيها درجات حرارة أقل من الصفر.

وتشهد الأرجنتين حالياً موجة برد، الأمر الذي يسبب مشاكل إضافية للمشردين الذين لا يملكون مأوى ويحتاجون إلى الغذاء.

وسجلت 5 حالات وفاة حتى الآن منذ الخميس الماضي بسبب الطقس البارد، وفقاً لوسائل إعلامية أرجنتينية.