ميسي يدعم سواريز بعد انتقاله لأتلتيكو بطريقته الخاصة

حرص ليونيل ميسي قائد برشلونة، على تكريم زميله السابق لويس سواريز، المنتقل حديثاً لأتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا أن ميسي بعد تسجيله ركلة الجزاء خلال لقاء فياريال الذي أنهاه البارسا لصالحه برباعيةٍ نظيفة، احتفل بنفس طريقة زميله السابق، بقبض قبضة يده وثني ذراعه، وهو الاحتفال الذي اشتهر به المهاجم الأوروغوياني.

وأضافت الصحيفة أن ميسي وعد سواريز، بأنه سيحتفل على طريقته إذا سجل هدفاً، وهو ما حدث بالفعل.

وتزامل ميسي وسواريز في البارسا 6 مواسم، قبل أن يرحل الأوروغوياني هذا الصيف وينضم لأتلتيكو بعدما خرج من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان.