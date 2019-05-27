ميسي يدعو برشلونة لإبرام صفقتين ضخمتين تحسباً لتعاقد ريال مع نيمار

يؤمن ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة بضرورة التعاقد مع أنتوان غريزمان وماتياس دي ليخت هذا الصيف لتغطية التحاق نيمار دا سيلفا المتوقع بالغريم ريال مدريد.

وقد وضع ريال مدريد أسماء كثيرة على طاولة تعاقداته الصيفية تحت إشراف زين الدين زيدان بعد انتهاء هذا الموسم الذي يعد كارثياً للفريق الملكي.

ولا يزال بطل أوروبا راغباً على ما يبدو بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان.

ويدرك ميسي أن وصول البرازيل إلى ريال مدريد سيشكل ضربة قوية لمطامع البارسا، ليس فقط على مستوى كرة القدم، وإنما أيضاً من حيث الروح بسبب ماضيه الرائع والعلاقة الجيدة التي لا تزال تربطه بالعديد من أعضاء برشلونة.

ومن أجل الحد من التأثير الناتج عن وصول نيمار إلى ريال، يُقال أن ميسي طلب من مجلس إدارة البارسا التعاقد مع دي ليخت وغريزمان.

ويطمح المدافع الهولندي ونجم أياكس بالانتقال إلى برشلونة، لكن وكيل أعماله يثير الشكوك حول ذلك، لأنه يبحث عن أكثر من سيدفع في موكله.

من جانبه ، يتميز غريزمان بجودة غير قابلة للنقاش، ويرى ميسي أن وصول هذين اللاعبين ضروري لمحاربة ريال مدريد الذي يسعى لبناء فريق قوي يعوض خيبات أمل الموسم الحالي.