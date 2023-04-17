ميسي يربط عودته إلى برشلونة برحيل هذا النجم

البوابة - أكدت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن عودة الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى برشلونة منوطة برحيل زميل "خانه" في الفريق الكتالوني.

ويقضي "ليو" الأيام الأخيرة من عقده الحالي مع باريس سان جيرمان والذي سيصل إلى نهايته بحلول الثلاثين من شهر يونيو القادم.

وتداولت الصحف العالمية مراراً أنباءً تشير لمساعي البارسا الجدية في إعادة الهداف الأرجنتيني المخضرم إلى ملعب كامب ناو بعد مسيرة تاريخية حقق خلالها ألقاباً كثيرة.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية صيف عام 2021 بعد فشل إدارة البلاوغرانا في تمديد عقده.

وبما أن الاتفاق المبرم بين اللاعب والنادي الفرنسي قارب على النهاية، كثر الحديث عن إمكانية رؤية صاحب الـ 35 عاماً بقميص برشلونة مرة جديدة.

لكن رجوع هداف البارسا التاريخي مرهون بمصير زميله السابق جيرارد بيكيه، علماً بأن اللاعبين ترعرعا في صفوف أكاديمية لا ماسيا وصالا وجالا على مستوى الفريق الأول وخاضا معه سوياً 506 مباريات.

وقالت إل ناسيونال أن ميسي يلوم بيكيه على مغادرته للبارسا، لأن المدافع السابق فضل رحيل "ليو" في عام 2021 من أجل تخفيف الأعباء المالية على النادي.

بدورها، شددت صحيفة "أثلتيك" البريطانية أن اللاعب الإسباني كان له دور أساسي في إقناع جوان لابورتا رئيس النادي بضرورة التخلي عن ميسي وأن رحيله لن يؤثر على الفريق بشكلٍ عام.

ومع اعتزال بيكيه نهاية العام الماضي، باتت الطريقة ممهدة أمام رجوع بطل العالم 2022 إلى برشلونة، علماً بأن المدافع السابق يمني النفس في تولي رئاسة النادي مستقبلاً.