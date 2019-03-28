ميسي يرضخ لمخطط فالفيردي

ليونيل ميسي

تشكل إصابة النجم ليونيل ميسي صداعاً لجهاز برشلونة الفني بقيادة إيرنيستو فالفيردي، بعد عودة قائد البارسا من المشاركة مع منتخب الأرجنتين أمام نظيره الفنزويلي مصاباً.

وكان ميسي شعر بتفاقم الآلام في منطقة الحوض، خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في مباراة ودية أمام فنزويلا، استعداداً لخوض منافسات كوبا أميركا الصيف المقبل، قبل أن يغيب عن مباراة منتخب بلاده التالية أمام غريمه المغربي (1-0).

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن فالفيردي وضع خطة بالتعاون مع فريق البارسا الطبي بشأن ميسي، حيث سيستغل المدرب وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإسباني، من أجل إراحة النجم الأرجنتيني لأطول فترة ممكنة.

وأكد الطاقم الطبي أن أمام ميسي خياران للتخلص من إصابته: الأول إجراء جراحة، وهو ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة، والحل الثاني الحصول على أكبر قدر من الراحة، وهو الأقرب للتنفيذ.

ويتبقى شهران فقط على نهاية الموسم، حيث ينافس برشلونة على جميع البطولات، وقد اقترب من الاحتفاظ بالثنائية المحلية من خلال الابتعاد بصدارة الدوري الإسباني، وبلوغه نهائي كأس ملك إسبانيا، لكن الهدف الأهم للنادي يبقى الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

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ولا يفكر البارسا فقط في مشاركة ميسي فقط في مباريات النادي، لكن ينظر أيضاً إلى أن اللاعب سيتواجد مع منتخب بلاده في كوبا أميركا المقرر إقامتها الصيف المقبل، ما يعني زيادة الحمل أكثر على البرغوث.

ويُقدر ميسي اهتمام النادي بحالته، والحرص على مشاركته في كامل لياقته مع الأرجنتين في كوبا أمريكا لذلك سيخضع اللاعب لقرار فالفيردي بإراحته في مباريات الدوري، ويتبقى التركيز على دوري الأبطال فقط.



برشلونة سيلعب أمام مانشستر يونايتد في أبريل المقبل أمام مانشستر يونايتد في ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف قبل نهاية البطولة بـ 10 مباريات، كما أنه سيواجه فالنسيا في مايو المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.