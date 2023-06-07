ميسي يرفض عرض الهلال السعودي ويقترب من إنتر ميامي

يخطط ليونيل ميسي لاتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله الموسم المقبل، حيث تقلصت الخيارات الآن وأصبحت إما برشلونة أو إنتر ميامي وذلك بعد رفضه عرض الهلال السعودي الضخم الذي وصل لنحو مليار دولار.

ورغم اجتماع خورخي ميسي وكيل أعمال ووالد النجم الأرجنتيني برئيس برشلونة الأيام الماضية، وموافقة رابطة الليغا على خطة النادي الاقتصادية، إلّا أن البارسا حتى الآن لا يملك أي ضمانات حول إمكانية تسجيل عقد ميسي مع الفريق.

ميسي يرفض الهلال السعودي ويقترب من إنتر ميامي

كشف موقع "football-espana" أن هناك تقارير من صحيفة "ذا أثليتيك" أشارت أن خيار الانتقال لنادي الهلال السعودي أصبح خارج حسابات ميسي، وباتت الآن الخيارات هي فقط برشلونة وإنتر ميامي الأمريكي.

وفي ظل كل ذلك، لا يزال النجم الأرجنتيني ينتظر ليرى ما إذا كان نادي برشلونة سيتمكن من إتمام الصفقة، مع وجود خيار بديل وهو إنتر ميامي، حيث أن عائلة البرغوث الأرجنتيني تملك بالفعل منزلًا في ولاية فلوريدا وفي حال قرر مغادرة أوروبا ستكون الولايات المتحدة الأمريكية وجهته القادمة على الأغلب.

الجدير بالذكر أن العائق أمام تقديم برشلونة عرض رسمي لميسي هو أنه لا تزال هناك بعض المشاكل المالية التي يجب حلها، وبالتالي بدأت آمال التعاقد مع بطل كأس العالم 2022 تتلاشى.