ميسي يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم

البوابة - قالت تقارير إعلامية أن الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان يريد مواصلة اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وما زال النادي الفرنسي يعمل على إقناع اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً بالتوقيع على عقد جديد يبقيه في صفوفه لما بعد الصيف المقبل.

لكن "ليو" لم يتخذ قراراً بعد فيما يخص مستقبله علماً بأنه يطمح لتمثيل منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا 2024 مما يستدعي لعبه على أعلى المستويات حتى ذلك الحين.

لهذا السبب، يرغب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات باللعب مع فريق يشارك في دوري الأبطال مما يؤكد استمراره في قارة أوروبا لموسم آخر على أقل تقدير وفقاً لـ "دياريو أوليه".

وارتبط اسم قائد التانغو بعودة محتملة إلى برشلونة، إضافة لناديي إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن ميسي سجل 18 هدفاً وصنع 17 هدفٍ آخر خلال 31 ظهور له هذا الموسم مع باريس سان جيرمان في جميع المنافسات.