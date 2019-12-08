ميسي يسجل ثلاثية جديدة ويحطم رقم رونالدو التاريخي في الدوري الإسباني

سحق برشلونة ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 5-2، خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات المرحلة الـ 16 من الليغا، والتي أقيمت على ملعب كامب ناو.

بهذه النتيجة، رفع البارسا رصيده للنقطة 34 ليستعيد الصدارة، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

وأشارت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات إلى ثلاثية النجم ليونيل ميسي جعلته ينجح أخيراً في تحطيم الرقم القياسي لعدد الثلاثيات ”هاتريك“ المسجلة في تاريخ الدوري الإسباني، والذي كان يحمله غريمه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق.

وأضاف ميسي ثلاثيته الـ 35 بقميص برشلونة في الليغا، ليفض الشراكة مع البرتغالي على صدارة هذه القائمة المميزة.

كما اعتلى ميسي صدارة هدافي الليغا لأول مرة هذا الموسم بعد أن رفع رصيده إلى 12 هدفاً، متجاوزاً النجم كريم بنزيمة هداف ريال مدريد، والذي سجل 11 هدفاً حتى الآن.