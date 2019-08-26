ميسي يظهر في دور القائد رغم عدم مشاركته مع برشلونة

أشادت الصحف الإسبانية الصادرة، الاثنين، بالدور القيادي الذي أظهره ليونيل ميسي أثناء وبعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البارسا بخمسة أهداف لاثنين.

وتحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تشجيع "ليو" لزملائه طوال المباراة حتى بعد تأخرهم في النتيجة خلال الشوط الأول، بالإضافة إلى دخوله غرفة الملابس بعد الفوز لتهنئة أنتوان غريزمان والناشئين الصغار.

وكتب الأرجنتيني عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "سعيد جداً بالفوز الذي حققه الأولاد في الليغا. كانت مناسبة خاصة جداً لكارليس بيريز الذي سجل هدفه الأول مع الفريق، كذلك آنسو فاتي الذي شارك في سن 16 عاماً فقط".

وقام ميسي باحتضان الناشيء الصغير فاتي الذي يعتبر ثاني أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول في تاريخ النادي، بعد دخوله في الشوط الثاني وظهوره بمستوى جيد للغاية.