ميسي يلاحق الفرصة الأخيرة في كوبا أمريكا

يسعى منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي إلى تجنب سيناريو التعادلات في مبارياته الثلاث الأخيرة عندما يواجه، اليوم، أوروغواي لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا 2021، في المواجهة التي تحمل الرقم 190 بينهما في جميع المنافسات، في مسعى أخير ربما يبدو لميسي القائد الذي أفلت منه اللقب في نهائيات 2007 ضد البرازيل 0-3، ومرتين ضد تشيلي بركلات الترجيح في 2015، و2016.

ويتوقع أن تكون هذه هي المشاركة الأخيرة لـ "ليو" في البطولة حيث سيبلغ سن الـ 34 عاماً في 24 من الشهر الجاري.

ويعود آخر لقب للمنتخب إلى عام 1993 في النسخة الـ 36، التي استضافتها إكوادور، حين فاز 2-1 على حساب المكسيك التي شاركت بدعوة خاصة إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية.

ميسي يقود الأرجنتين مرة أخرى

ويدخل منتخب التانغو المباراة بتفوق كبير في المواجهات السابقة ضد منافسه بـ 89 فوزاً مقابل 57 خسارة، وسجل 303 أهداف مقابل 233.

وبلغ عدد المواجهات في بطولة كوبا أمريكا 31 مواجهة كانت الغلبة أيضاً للأرجنتين بواقع 15 فوزاً مقابل 13 خسارة.

وحسم التعادل السلبي المواجهة الأولى بينهما في البطولة في 17 يوليو 2016، فيما كانت آخر مباراة بينهما البطولة تعود إلى يوم 17 يوليو 2015، وفاز حينها منتخب الأرجنتين بهدف نظيف من توقيع سيرجيو أغويرو، الذي يشارك في نسخة هذا العام.

ويعد المنتخبان هما الأكثر تتويجاً باللقب بواقع 15 لقباً لأوروغواي و14 للأرجنتين، التي وصلت بدورها رقماً قياسياً بخسارة النهائي في 14 مناسبة، بينما خسرته أوروغواي في ست مناسبات.