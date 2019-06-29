ميسي يلوم نفسه ويجدد انتقاده لملاعب كوبا أميركا

اعترف نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي بأن المواجهة التي تنتظر منتخب بلاده أمام نظيره البرازيلي الثلاثاء المقبل في المربع الذهبي لبطولة كوبا أميركا ستكون في غاية الصعوبة لما يمتلكه السيليساو من أسلحة.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني 2-0 على غريمه الفنزويلي الجمعة في ربع النهائي ليحجز لنفسه مكاناً في المربع الذهبي ويضرب موعداً مع صاحب الضيافة على بطاقة التأهل للنهائي.

ويرى "ليو" أن المنتخب البرازيلي يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين خاصة في خط الهجوم يمكنهم صنع الفارق، لكنه أعرب أيضاً عن اعتقاده بأن المواجهة ستكون متوازنة ومتكافئة إلى حد بعيد حيث يمتلك كل من الفريقين عناصر وأسلحة مميزة يمكنها حسم اللقاء في أي وقت.

وقال ميسي أنها مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها لأن أي فريق في كوبا أمريكا يستطيع الفوز على أي منافس له.

وأشار اللاعب الشهير إلى أن المنتخب الأرجنتيني كان ينتظر إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية، لكنه حل ثانياً خلف نظيره الكولومبي وبفارق خمس نقاط.

وأشار مهاجم برشلونة إلى أن المنتخب البرازيلي لم يصل لهذا الدور بسهولة أيضاً حيث احتاج لركلات الترجيح من أجل اجتياز عقبة باراغواي في دور الثمانية وسبق له أن سقط في فخ التعادل السلبي مع فنزويلا في دور المجموعات.

واعترف ميسي بأنه لم يقدم بعد الأداء المنتظر منه أو الذي كان يتمناه في هذه البطولة مع المنتخب الأرجنتيني مشيراً إلى أن الفريق حقق الشيء الأهم في مباراة فنزويلا وهو الفوز والتأهل للمربع الذهبي.

وظهر ميسي أمام فنزويلا بعيداً تماما عن مستواه المعهود الذي يقدمه مع برشلونة.

وجدد النجم الأرجنتيني انتقاداته لأرضية الملاعب التي تقام عليها البطولة مشيراً إلى أنها مليئة بالأجزاء غير المعشبة جيداً وغير المستوية ما يحول دون تقديم أفضل أداء عليها.

وقال ميسي: "من المزعج والمحزن أن تقام مباريات بطولة مثل كوبا أميركا على ملاعب كهذه" مضيفاً أن أرضية الملعب لا تساعد على تقديم أداء جيد حيث تقلل من سرعة الكرة ودقة التمريرات.