ميسي يندد بـ "هراء" حكم مباراة الأرجنتين البرازيل

بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين أمام نظيره البرازيلي صاحب الضيافة وفشله في الوصول إلى المباراة النهائية لكوبا أميركا 2019، شن النجم قائد التانغو ليونيل ميسي هجوماً لاذعاً على حكم المباراة رودي ألبرتو زامبرانو واتهمه بمحاباة أصحاب الأرض.

وفشل نجم برشلونة في تقديم لمسات حاسمة مرة أخرى مع التانغو، في وقت نجح غابرييل جيزوس وروبرتو فيرمينو في تسجيل هدفي السيليساو وتأمين التأهل إلى النهائي لمقابلة تشيلي أو بيرو.

وفي تصريحاته بعد المباراة، هاجم ميسي حكام الفيديو والحكم الرئيسي للمباراة الإكوادوري زامبرانو، معتبراً أنه حرم سيرجيو أغويرو من ركلة جزاء قبل هدف فيرمينو في الدقيقة 71.

وقال ميسي: "لم يكونوا أفضل منا. عرفوا طريق الشباك مبكراً، وجاء هدفهم الثاني من تحرك سبقه ركلة جزاء لأغويرو لم تحتسب، قام الحكام بالكثير من الهراء، دون حتى أن يراجعوا تقنية الفيديو، إنه أمر لا يصدق.

"كل ذلك حدث في المباراة. ومع أول احتكاك كانوا في صف البرازيل، هذا الهراء أدى إلى تشويشنا خلال المباراة.

"لا أعذار لنا، لكننا نطالب بمراجعة هذه الأمور وتحليلها على أمل أن يقوم اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم بشيء حيالها."

واختتم ميسي قائلاً: "أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة، قمنا بجهود مميزة ولم يكونوا أقوى منا".