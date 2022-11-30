كأس العالم: ميسي يهدر ركلة جزاء في مباراة الأرجنتين والمكسيك

أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع منتخب بلاده حالياً مع نظيره البولندي (0-0) على أرضية ستاد 974 لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

خاض الفريقان لقاء الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات بصفوف شبه مكتملة.

وقاد "ليو" المنتخب الأرجنتيني من جهة، يقابله البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الجهة الأخرى.

ضغط الأرجنتينيون في معظم فترات الشوط الأول وسددوا على مرمى الحارس المتألق فويتشيك تشيزني بشكل مباشر في 8 مناسبات، فيما فشل البولنديون في تهديد مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز.

ميسي يهدر ركلة جزاء للأرجنتين

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبطل أميركا الجنوبية إثر خطأ على القائد ميسي.

وانبرى نجم باريس سان جيرمان لتسديد الركلة، إلا أن تشيزني تألق وتصدى لها وسط ذهول الأرجنتينيين في الدقيقة 39.

في اللقاء الثاني المقام في الوقت ذاته لحساب المجموعة نفسها، تعادل المنتخب السعودي مع نظيره المكسيكي دون أهداف أيضاً.

بحال استمرار هاتين النتيجتين حتى نهاية المباراتين، سيتأهل البولنديون في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط ومعهم الأرجنتينيون بفارق نقطة واحدة في المركز الثاني.

أما السعوديون فسيودعون البطولة باحتلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضاً لكن فارق الأهداف لصالح ميسي ورفاقه حتى الآن.

فيما يحتل المكسيكيون المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.