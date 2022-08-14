ميلان وإنتر يرفضان رونالدو

قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الأحد أن ناديي أي سي ميلان وإنتر رفضا فرصة التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ويواصل جورجي مينديش وكيل أعمال "الدون" البحث لموكله عن فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا في ظل فشل يونايتد في حجز مقعدٍ للبطولة الأهم في القارة العجوز.

وشارك صاحب الـ 37 عاماً مع مانشستر يونايتد في المباراة التي خسرها أمس السبت أمام برينتفورد برباعيةٍ دون رد.

وبدا واضحاً استياء اللاعب وشعوره بخيبة الأمل الشديدة جراء النتيجة وعدم قدرته على التسجيل.

هل سيرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

ومع أن رونالدو لم يعلم المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ برغبته في الرحيل صراحة حتى الآن، إلا أن التقارير تشير إلى أن البرتغالي يسعى لمغادرة ملعب أولد ترافورد بأي طريقة ممكنة.

لكن محاولات مينديش في نقل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات إلى أحد قطبي مدينة ميلانو باءت بالفشل ليبقى مصيره معلقاً حتى هذه اللحظة.