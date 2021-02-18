ميلان يتعادل مع سفيرنا زفيزدا في الدوري الأوروبي

سقط ميلان الإيطالي في فخ التعادل مع مستضيفه سفيرنا زفيزدا الصربي بهدفين لكلٍ منهما على ملعب رايكو ميتيتش ضمن دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

سجل للروسونيري كلٌ من رادوفان بانكوف (42 بالخطأ في مرماه)، وتيو هيرنانديز (61 من ركلة جزاء)، فيما حمل هدفا صاحب الضيافة توقيع كلٍ من غويلور كاكو (52 من ركلة جزاء)، وميلان بافكوف (90).

وأكمل الفريق الصربي الدقائق الأخيرة من المباراة منقوصاً جراء طرد مدافعه ميلان روديتش (77).

ويلتقي الفريقان إياباً على ملعب سان سيرو يوم الخميس القادم.