ميلان يتعاقد رسمياً مع تيو هيرنانديز

نجح ميلان في التعاقد رسمياً مع ظهير ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي امس السبت، أن الروسونيري تعاقد بشكل نهائي مع هيرنانديز.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن ميلان وثّق عقد اللاعب الفرنسي في الاتحاد المحلي الجمعة.

وأشارت تقارير إلى أن قيمة انتقال هيرنانديز بلغت 20 مليون يورو، ولا يوجد في عقد الظهير أي بند يسمح لريال مدريد بإعادة الشراء مستقبلاً.

يذكر أن هيرنانديز، وصل إلى ميلانو بداية الأسبوع، واجتاز الفحص الطبي في العيادات الخاصة بالروسونيري.

وخرج الظهير الأيسر من حسابات مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد، خاصة بعد تجديد الثقة في مارسيلو، والتعاقد مع الفرنسي الآخر فيرلان ميندي.