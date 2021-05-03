ميلان يجمد مفاوضات تجديد عقد دوناروما

قال باولو مالديني المدير التقني لميلان أن النادي أوقف مفاوضات تجديد العقود حتى نهاية الموسم بعد مواجهة بين مجموعة من المشجعين والحارس جيانلويجي دوناروما في مقر التدريبات.

ويحيط الغموض بمستقبل حارس منتخب إيطاليا الذي ينتهي عقده في يونيو.

وتوجهت عناصر من الأولتراس إلى مركز ميلانيلو الرياضي للتعبير عن موقفها بشكل مباشر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الجماهير أبلغت الحارس بأنه لا يجب أن يخوض مباراة القمة أمام يوفنتوس يوم الأحد القادم طالما لم يجدد عقده.

وقال مالديني: “من المهم أن نشدد بقوة على أنه لا أحد خارج إدارة ميلان يقرر من يشارك ومن يجدد عقده، هناك قرارات معينة تخص المدرب وتتعلق بملعب كرة القدم بينما يختص النادي بشؤون التعاقدات”.

ودوناروما ليس الوحيد الذي سينتهي عقده خلال وقت قريب إذ لم يتفق صانع اللعب هاكان تشالهانوغلو على عقد جديد أيضاً، لكن مالديني أوضح أنه لن يتم البت في تجديد العقود حتى نهاية الموسم في 23 من الشهر الجاري.

وقال النجم السابق: “من هذه اللحظة ستتجمد عمليات تجديد العقود حتى نهاية الموسم من أجل السماح للفريق بالتركيز فقط على الدوري وسنستمر في حماية اللاعبين كما نفعل دائماً”.

وسجل تشالهانوغلو هدفاً فيما حافظ دوناروما على نظافة شباكه خلال فوز ميلان 2–0 على بينيفينتو.

وبات ميلان مهدداً بخسارة 7 لاعبين، بحال عدم التأهل إلى دوري الأبطال، الموسم القادم.

وأشارت تقارير إلى أن مستقبل آليسيو رومانيولي قائد ميلان موضع شك؛ حيث ينتهي عقده في صيف 2022 ولم يجدد حتى الآن.

وأوضحت أن ميلان لن يفعّل بند شراء المدافع فيكايو توموري، إذا فشل في التأهل إلى دوري الأبطال.

وذكرت أن الأمر نفسه ينطبق على لاعب الوسط سواليهو ميتي، المعار من تورينو حتى نهاية الموسم.

وقالت الصحيفة أن رحيل ماريو ماندجوكيتش مؤكد، في حين يمكن بيع رافاييل لياو للحصول على أموال في فترة انتقالات الصيف.