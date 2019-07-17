ميلان يحاول ضم مودريتش

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن ميلان يحاول التعاقد مع لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الدولي الكرواتي قريباً الصيف الماضي من الانضمام للجار إنتر بعد مفاوضات شاقة انتهت برفض ريال مدريد وتجديد عقده.

وأوضحت شبكة "سكاي" أن وكلاء مودريتش تواجدوا في ميلانو مساء الثلاثاء والتقوا بمسؤولي الروسونيري لمناقشة إمكانية الصفقة.

وأوضح التقرير أن زفونمير بوبان العائد إلى ميلان في منصب إداري قد يكون المفتاح لإقناع مواطنه مودريتش بالقدوم لميلان.

وستكون العقبة بالنسبة لميلان وفقاً للتقرير راتب اللاعب المرتفع والبالغ 12.5 مليون يورو سنوياً.

يذكر أن ميلان تعاقد هذا الصيف مع الظهير الأيسر تيو هيرنانديز القادم من ريال مدريد على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.