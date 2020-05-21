ميلان يحدد سعر بيع تيو هيرنانديز

وجه ميلان رداً صارماً لنظيره باريس سان جيرمان، الذي يرغب في التعاقد مع الظهير تيو هيرنانديز.

وانتقل الفرنسي إلى الروسونيري مطلع الموسم الجاري قادماً من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو تقريباً.

لكن صاحب الـ 22 عاماً قدم مستويات مبهرة خلال موسمه الأول في الملاعب الإيطالية بقميص ميلان، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى خلال 25 مشاركة له هذا الموسم.

وقال موقع “كالتشيوميركاتو“ الإيطالي أن ميلان يرفض التخلي عن هيرنانديز ويرغب في استمراره الموسم المقبل.

وأكد التقرير أن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لم يخف أبداً اهتمامه بضم الظهير الأيسر السابق لريال مدريد.

وأضاف التقرير أن الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من قبل ميلان للتفكير في الدخول في مفاوضات، هو 50 مليون يورو. وقد رفض النادي بالفعل عرضاً سابقاً قيمته 30 مليون يورو من باريس.

وعلى الرغم من أن هيرنانديز يشارك في مركز ذو طابع دفاعي، إلا أنه ثاني هدافي ميلان هذا الموسم خلف آنتي ريبيتش الذي سجل 7 أهداف.