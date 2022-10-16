ميلان يحقق فوزاً شاقاً على فيرونا في الدوري الإيطالي

فاز أي سي ميلان على مستضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب مارك أنتونيو بينتيغودي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدفا الروسونيري عبر ميغيل فيلوسو (9 بالخطأ في مرمى فريقه)، وساندرو تونالي (81).

أما هدف الخاسر الوحيد فسجله كوراي غونتر في الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

ميلان يضيف 3 نقاط إلى رصيده

بهذا الفوز، رفع الفريق اللومباردي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث على سلم الترتيب العام.

في المقابل، بقي رصيد هيلاس فيرونا ثابتاً عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي لقاء آخر ضمن الجولة ذاتها، تفوق نابولي على ضيفه بولونيا بنتيجة 3-2 ليحتل صدارة الترتيب العام برصيد 26 نقطة.