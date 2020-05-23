ميلان يخطط لضم يوفيتش

بدأت إدارة ميلان التجهيز لضم لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بمحاولة استعارته لموسمين، مع دفع 45 مليون يورو بعد نهاية فترة الإعارة.

وأكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، السبت، أن الصربي يرغب في الرحيل عن الملكي، نظراً لقلة مشاركاته وخروجه تماماً من حسابات المدرب زين الدين زيدان.

ويرغب النادي اللومباردي في الحصول على خدمات المهاجم بنظام الإعارة أولاً، لكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال يفضل بيعه بصفة نهائية مقابل 50 مليون يورو على الأقل.

يذكر أن يوفيتش انتقل إلى ريال مدريد قادماً من آينتراخت فرانكفورت في صيف 2019، مقابل 60 مليون يورو، بعد منافسة شرسة مع الغريم برشلونة.