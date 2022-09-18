ميلان يرفض الفشل في سعيه لضم حكيم زياش

باءت جميع محاولات أي سي ميلان السابقة في التعاقد مع النجم الدولي المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي بالفشل خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

لكن إدارة بطل إيطاليا ستعمل على التحرك من جديد لاقتناص اللاعب في شهر يناير المقبل وفقاً لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي.

وسعى الروسونيري لتأمين خدمات نجم أياكس السابق على سبيل الإعارة، إلا أنه لم يتمكن من التوصل لاتفاق مناسب مع إدارة البلوز.

تشيلسي لا يمانع رحيل زياش

ولا يمانع النادي الإنجليزي رحيل زياش، علماً بأن المغربي كان قريباً من العودة إلى أياكس في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً مع تشيلسي حتى صيف عام 2025.