ميلان يسحق فينيتسيا بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

سحق ميلان مستضيفه فينيتسيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب بيير لويجي بينزو ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف الروسونيري كلٌ من زلاتان إبراهيموفيتش (3)، وتيو هيرنانديز (هدفان) في الدقيقتين 48 و (59 من ركلة جزاء).

ميلان يعتلي صدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً

بهذه النتيجة، رفع الفريق اللومباردي رصيده إلى 48 نقطة من 21 مباراة ليعتلي صدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً بفارق نقطتين عن غريمه الأزلي إنتر الذي خاض 19 مباراة فقط.

أما فينيتسيا، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

ويخوض إنتر حامل اللقب مواجهة مهمة ومرتقبة مساء اليوم أمام ضيفه لاتسيو على ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو).