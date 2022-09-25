ميلان يسعى لتجديد عقد لياو بأسرع وقت ممكن

تسعى إدارة أي سي ميلان لتمديد عقد النجم الدولي البرتغالي رافاييل لياو بأسرع وقتٍ ممكن وفقاً لتقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ويرغب الروسونيري في تأمين خدمات الجناح الشاب لأطول فترة بعد المستويات المبهرة التي قدمها ولإبعاده عن سوق الانتقالات والمهتمين بخدماته مثل تشيلسي ومانشستر سيتي.

وشارك صاحب الـ 23 عاماً مع منتخب بلاده أمس السبت في المباراة التي سحق فيها نظيره التشيكي برباعيةٍ نظيفة، وأصبح جزءاً مهماً في تشكيلة المدير الفني فيرناندو سانتوس.

ميلان يخطط لرفع أجر لياو

وقال الموقع الإيطالي أن إدارة ميلان تخطط لرفع الأجر الذي يتقاضاه البرتغالي من 2 مليون يورو سنوياً لقيمة أكبر، لكنها تدرك أنه سيتلقى عروضاً أكثر إغراءً من عملاقي إنجلترا.

وستلعب رغبة لياو دوراً رئيسياً في تحديد خطوته المقبلة، إذ أشارت تقارير سابقة إلى رغبته بالبقاء في ملعب سان سيرو لفترة إضافية، علماً بأن عقده الحالي سيصل إلى نهايته في صيف عام 2024.