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ميلان يضمن التأهل بفوز مقنع على سالزبورغ وتشيلسي ينتقم من زغرب

منشور 02 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 09:59
ميلان يكتسح سالزبورغ (المصدر: أ ف ب)
ميلان يكتسح سالزبورغ (المصدر: أ ف ب)

سحق ميلان الإيطالي ضيفه سالزبورغ النمساوي برباعيةٍ دون رد اليوم الأربعاء على أرضية ملعب سان سيرو في ختام منافسات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من أوليفييه جيرو (هدفان في الدقيقتين 14 و 57)، ورادي كرونيتش (46)، والبديل جونيور ميسياس (90).

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، انتقم تشيلسي الإنجليزي من خسارته ذهاباً أمام دينامو زغرب الكرواتي وتغلب عليه بهدفين لهدف على ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي يتصدر و ميلان ينضم إليه في الدور الثاني

أضاف تشيلسي 3 نقاط إلى رصيده أوصلته للنقطة 10 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر ليعبر كلاهما للدور الثاني من المسابقة.

فيما سيكمل سالزبورغ المنافسة في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن زغرب رابع الترتيب.

كلمات دالة:ميلاندوري أبطال أوروباتشيلسيدينامو زاغربسالزبورغ

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