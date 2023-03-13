ميلان يكتفي بتعادل مخيب على أرضه أمام ساليرنيتانا

البوابة - تعادل أي سي ميلان حامل اللقب مع ضيفه ساليرنيتانا بهدفٍ لمثله في اللقاء القوي الذي جمعهما على أرضية ملعب سان سيرو ليلة الاثنين ضمن الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقدم الروسونيري برأسية نجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 45، لكن السنغالي بولايي ديا أدرك التعادل للضيوف من هجمة مرتدة مباغتة وسط تغطية دفاعية سيئة في الدقيقة 61.

وتناوب لاعبو الروسونيري في إهدار الفرص ولم ينجح البديل السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش وزملاؤه في تغيير النتيجة ليكتفي الطرفان بالتعادل.

ميلان يضيف نقطة إلى رصيده

بهذه النتيجة، رفع فريق المدرب ستيفانو بيولي رصيده إلى 48 نقطة ليحتل المركز الرابع.

بدوره، رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر ليقترب أكثر من تأمين البقاء في دوري الأضواء كونه بات يبتعد بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط.