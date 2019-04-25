ميلان ينافس إنتر على كونتي

قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن المدرب أنتونيو كونتي بات على أجندة إدارة ميلان للموسم القادم.

تأتي هذه التطورات في ظل خروج الروسونيري من نصف نهائي كأس إيطاليا على يد لاتسيو، وتراجع المستوى إجمالاً وعدم الظهور بالشكل المطلوب تحت إشراف المدرب الحالي جينارو غاتوزو.

وبات كونتي الهدف الأول لميلان الصيف القادم، إلا أنه النادي اللومباردي لن يكون الطرف الوحيد المهتم بخدمات المدير الفني السابق لتشيلسي، إذ أن الغريم إنتر يطمح بدوره لاستدراجه بحال تخليه عن لوتشيانو سباليتي.

يذكر أن كونتي عاطل عن العمل حالياً بانتظار الفرصة المناسبة للعودة إلى عالم التدريب.