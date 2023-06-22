ميلان يوافق على بيع نجمه لـ نيوكاسل يونايتد

اقترب أي سي ميلان من الموافقة على بيع نجم خط وسطه الشاب ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد بحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي.

كما أن اللاعب نفسه سعيد بالعرض المقدم من الماغبايز من حيث البنود الشخصية والأجور التي سيتقاضاها.

وقدم النادي الإنجليزي عرضاً أولياً بقيمة 70 مليون يورو قوبل بالرفض من قبل إدارة الروسونيري التي طالبت بنحو 90 مليون يورو نظير السماح لنجمها الشاب بالرحيل.

واضطر نيوكاسل لرفع القيمة بتقديم 80 مليون يورو إضافة لـ 5 ملايين إضافية كمكافآت لإقناع الإيطاليين بالموافقة، وهو أمر أثبت نجاحه على ما يبدو.

وسيوقع تونالي بالتالي على عقدٍ يمتد لـ 6 مواسم سيتقاضى بموجبه 8 ملايين يورو سنوياً إضافة لـ 2 مليون يورو أخرى على شكل مكافآت.

يذكر أن ميلان تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً مقابل 14.5 مليون يورو في صيف عام 2021 قادماً من بريشيا بعد موسم قضاه على سبيل الإعارة في ملعب سان سيرو.