مينديش عرض رونالدو على برشلونة قبل مانشستر يونايتد

كشف "راديو كتالونيا" الإسباني أن جورجي مينديش عرض موكله كريستيانو رونالدو على برشلونة قبل أن يوقع الهداف البرتغالي لمانشستر يونايتد.

وأكد النادي الإنجليزي اليوم الثلاثاء حصوله على خدمات نجمه السابق من يوفنتوس لموسمين مع إمكانية إضافة موسم ثالث مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

وقالت الإذاعة الكتالونية أن مينديش قام بعرض هداف الدوري الإيطالي على البارسا رغم مسيرته الظافرة بالألقاب في السابق مع الغريم ريال مدريد.

وأجرى وكيل الأعمال مكالمة مباشرة مع جوان لابورتا رئيس برشلونة، لكن العرض رُفض مباشرة نظراً للصعوبات المالية التي يعاني منها النادي وتبعات رحيل قائد الفريق السابق ليونيل ميسي صوب باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع البلاوغرانا.

يذكر أن رونالدو لعب 3 مواسم مع يوفنتوس حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي مرتين، وخاض 133 مباراة معه بجميع البطولات سجل خلالها 101 هدفاً.