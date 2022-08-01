مينديش مصمم على إخراج رونالدو من مانشستر يونايتد

يبقى وكيل الأعمال البرتغالي الشهير جورجي مينديش مصمماً على إخراج موكله ومواطنه النجم كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أنه رغم مشاركة المهاجم المخضرم مع الشياطين الحمر في المباراة الودية أمام رايو فايكانو الإسباني (1-1) أمس، إلا أن اللاعب لا يزال مصراً على الرحيل عن ملعب أولد ترافورد قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومع اقتراب افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يبقى مصير صاحب الـ 37 عاماً معلقاً في الهواء.

وارتبط اسم رونالدو بعدة أندية أوروبية كبيرة تشارك في دوري أبطال أوروبا على عكس يونايتد في الموسم الجديد، لكن أياً منها لم يتحرك لضمه حتى الآن.

ويبحث مينديش بكل ما أوتي من قوة عن وجهة جديدة لموكله الذي أعلم إدارة يونايتد برغبته في الانتقال إلى فريق يشارك في التشامبيونز ليغ.

مانشستر يونايتد لا يريد التخلي عن رونالدو

من جهته، يبقى مانشستر يونايتد متمسكاً بخدمات الهداف البرتغالي ويشدد مسؤولوه باستمرار على أن اللاعب ليس للبيع رغم تبقي موسمٍ واحد على الصفقة التي تربط الطرفين.