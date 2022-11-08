مينديش يعرض جواو فيليكس على بايرن وباريس ومان يونايتد

بدأ وكيل الأعمال البرتغالي الشهير جورجي مينديش بالبحث عن وجهة جديدة لمواطنه وموكله جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد ينتقل إليها في شهر يناير القادم.

واتفق اللاعب وممثله وفقاً لـ "أوكي دياريو" الإسبانية على أن الرحلة مع أتلتيكو مدريد وصلت لنهايتها بعد الفشل في الارتقاء بالأداء للمستوى المأمول تحت إشراف الأرجنتيني دييغو سيميوني.

جواو فيليكس في طريقه للرحيل عن أتلتيكو مدريد

ويتطلع مينديش لنقل مواطنه الشاب إلى فريق جديد خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه مطلع العام 2023.

وعرض الوكيل المعروف خدمات صاحب الـ 22 عاماً على كبار أوروبا بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان خلال الأيام الماضية بحسب التقارير.

بدوره، لا يمانع أتلتيكو مدريد بيع المهاجم البرتغالي الذي تعاقد معه مقابل أكثر من 120 مليون يورو عام 2019 حتى يوازن حساباته.

ويمتد العقد الذي يربط اللاعب بالنادي المدريدي حتى صيف عام 2026، فيما تبلغ قيمته السوقية حوالي 50 مليون يورو فقط في الوقت الراهن.