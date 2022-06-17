مينديش يعرض رونالدو على فريق إيطالي

قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليوم الجمعة أن جورجي مينديش وكيل أعمال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عرض خدمات موكله على فريقي روما وسبورتينغ لشبونة.

ويبدو روما مستعداً للتحرك من أجل التعاقد مع هداف مانشستر يونايتد الذي ما زال يرتبط بعقدٍ ساري المفعول حتى صيف العام المقبل.

يأتي هذا في ظل رغبة المهاجم المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد قبل بداية الموسم الجديد.

ودفع فشل يونايتد في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الهداف البرتغالي للتفكير في مستقبله كونه دخل المراحل الأخيرة من مسيرته الاحترافية.

واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز مما يعني أنه سيشارك في بطولة الدوري الأوروبي تحت إشراف مديره الفني الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

ومع أن روما لم يتأهل أيضاً إلى دوري الأبطال بعدما احتل المركز السادس في الدوري الإيطالي، إلا أن رونالدو سبق له العمل مع المدرب جوزيه مورينيو خلال الفترة التي قضاها الثنائي في ريال مدريد.

ولا يمانع الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات العمل مع مورينيو مجدداً وفقاً للصحيفة الإيطالية.

كما أن فكرة العودة إلى سبورتينغ لشبونة الذي لعب "صاروخ ماديرا" مع فريقه الأول لموسم في السابق (2002-2003) تبدو واردة أيضاً.