ميندي يدخل حسابات زيدان لمواجهة تشيلسي

تدرب قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، والظهير الأيسر فيرلاند ميندي أمس الأحد، ليقتربا من المشاركة أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المحتمل أن يغيب عن اللقاء المدافع الآخر رافاييل فاران، فيما يتطلع المدرب زين الدين زيدان للاعتماد على لاعب الوسط فيدي فالفيردي، بانتظار نتائج اختباره الأخير للكشف عن فيروس كورونا.

ويترقب المدرب الفرنسي تطور حالتي راموس وميندي، كي يدفع بهما أساسيين أمام تشيلسي.

وقرر "زيزو" عدم الدفع براموس أمام أوساسونا ضمن الدوري الإسباني، كي يتمكن من مواصلة التحسن على المستوى البدني، وقد بات في وضع مثالي يؤهله للعودة للملاعب.

في حين بدا تحسن ميندي واضحاً في جلسة تدريبات الأحد، حيث أجرى تدريبات كثيفة.

ومازال فالفيردي رهن الانتظار، إذ لم يتمكن من العودة للتدرب مع زملائه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.