نابولي على أعتاب ضم خاميس

اقترب خاميس رودريغيز خطوة أخرى من نابولي بعد تواصل المفاوضات مع ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة في ظل رغبة المدرب كارلو أنشيلوتي في العمل مع النجم الكولومبي مرة آخرى منذ أن كانا سوياً في ريال.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن أوريليو دي لاورينتس رئيس البارتينوباي يرغب بضم خاميس على سبيل الإعارة مع وجود خيار إلزامي بالشراء، لكنه سيرضخ لطلبات الملكي أياً كانت، لأنه مستعد للتضحية من أجله.

وخاض خاميس الموسم الماضي في صفوف بايرن ميونيخ الذي فضلت إدارته عدم المضي قدماً بضم نجم بورتو السابق بصورة دائمة ليعود بالتالي إلى ريال مدريد.