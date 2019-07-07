نابولي ويوفنتوس يزاحمان إنتر على توقيع لوكاكو

أكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أمس السبت، دخول نابولي ويوفنتوس على خط المفاوضات مع روميلو لوكاكو، رغم اقتراب الدولي البلجيكي من الانتقال إلى إنتر.

وتوصل المهاجم إلى اتفاق مع النيراتزوري حول بنود العقد وقيمة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه، لكن النادي الإيطالي اصطدم برفض مانشستر يونايتد بيع لاعبه دون دفع 75 مليون يورو على الأقل.

ويحاول إنتر تقليل القيمة المالية المطلوبة أو حتى إدخال لاعب آخر ضمن الصفقة، لكن يبدو حتى هذه اللحظة أن إدارة النادي الإنجليزي ترفض ذلك.

يذكر أن يوفنتوس يفكر في جلب لوكاكو لاقتراب رحيل غونزالو هيغواين، فيما يفضل نابولي ضم مهاجم جديد بطلب مباشر من مدربه كارلو أنشيلوتي.