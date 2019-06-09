نابولي يبدي اهتمامه بإيسكو

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن وجود نية لدى نابولي للظفر بخدمات إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن نابولي بقيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لريال مدريد دخل الصراع على ضم إيسكو.

وسيصارع نابولي مانشستر سيتي ويوفنتوس للحصول على خدمات النجم الإسباني، حيث أبدى ريال مدريد استعداده للتخلي عنه إذا حصل على عرض جيد، وشجع ذلك العديد من الأندية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المشكلة تكمن في رفض إيسكو الرحيل، حيث يفضل اهتماماته الشخصية والعائلية على الأمور الرياضية، وبالتالي يريد الاستمرار في ريال مدريد، بجانب كونه يحظى بدعم المدرب زين الدين زيدان.

وأفاد التقرير، أن ريال مدريد يدرك أن إيسكو أحد اللاعبين الذين سيضخون الأموال لخزينته في الصيف، ولذلك ينتظرون عرضاً مقنعاً لبيعه.