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نابولي يبلغ نهائي كأس إيطاليا رغم تعادله مع إنتر ميلان

منشور 13 حزيران / يونيو 2020 - 09:31
نابولي يتأهل لملاقاة يوفنتوس في النهائي في 17 من الشهر الجاري على ملعب أولمبيكو
نابولي يتأهل لملاقاة يوفنتوس في النهائي في 17 من الشهر الجاري على ملعب أولمبيكو

تأهل نابولي إلى نهائي كأس إيطاليا رغم تعادله مع ضيفه إنتر ميلان بهدفٍ لمثله في إياب نصف النهائي الذي شهده ملعب سان باولو، وذلك لكونه حقق الفوز ذهاباً بهدف دون رد.

بهذه النتيجتين، تأهل البارتينوبي إلى النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 2-1.

تقدم كريستيان إيريكسن للنيراتزوري بعد مرور دقيقتين، لكن درايس ميرتينز عادل النتيجة لصاحب الضيافة قبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق.


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