نابولي يرفض بيع كوليبالي بأقل من 100 مليون يورو

يرفض نابولي التخلي عن خدمات مدافعه كاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات القادمة بمبلغ يقل عن 100 مليون يورو.

وقالت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن نادي الجنوب الإيطالي يريد 100 مليون يورو كحد أدنى لقبول بيع نجمه وسط اهتمام عدد من أكبر الفرق الأوروبية للحصول على خدماته.

وأضاف التقرير أن كوليبالي صاحب الـ 28 عاماً، والذي يرتبط بعقد يمتد حتى 2023، يحظى باهتمام ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد.

ويعتبر الدولي السنغالي أحد أفضل مدافعي العالم على مدار الموسمين الماضيين.