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نابولي يريد 150 مليون يورو مقابل التخلي عن أوسيمين

تاريخ النشر: 21 آذار / مارس 2023 - 08:28
فيكتور أوسيمين (المصدر: أ ف ب)
فيكتور أوسيمين (المصدر: أ ف ب)

البوابة - باتت الأندية المهتمة بالحصول على توقيع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي على غرار مانشستر يونايتد وتشيلسي تدرك أن عليها دفع 150 مليون يورو لاقتناصه.

وكشف موقع "إل ماتينو" الإيطالي أن إدارة متصدر السيري آ لن تسمح للمهاجم الذي سجل 25 هدفاً في جميع البطولات هذا الموسم بالرحيل بثمنٍ بخس.

ويعلم مسؤولو نابولي أن النيجيري البالغ من العمر 24 عاماً أصبح من أكثر المهاجمين المطلوبين في أوروبا نظراً للأداء غير العادي الذي يقدمه.

وأكد الموقع أن النادي الإيطالي لن يجلس على طاولة المفاوضات مع أي طرف ما لم يتم التقدم بعرضٍ يصل إلى 150 مليون يورو على الأقل كون العقد الذي يربطه بالنيجيري يمتد حتى صيف عام 2025.

أوسيمين لا يمانع البقاء في إيطاليا

بدوره، أكد أوسيمين اعتزازه بالتواجد في نابولي وشكره للنادي والمشجعين على دعمهم المستمر له، ولم يطالب بالانتقال حتى الآن.

ووصل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أنه يتصدر الدوري الإيطالي بفارق 18 نقطة عن أقرب مطارديه هذا الموسم.

كلمات دالة:فيكتور أوسيميننابوليمانشستر يونايتدتشيلسي

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