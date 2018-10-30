نادال مستمر في صدارة تصنيف محترفين التنس

رافاييل نادال

تقدم الجنوب إفريقي كيفين أندرسون مركزين ليصبح خامس التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر أمس الاثنين، بعد جمعه 500 نقطة من دورة فيينا النمسوية التي أحرز لقبها الأحد، وهو الأول له في هذه الفئة.

الى ذلك، احتفظ الإسباني رافاييل نادال بالصدارة، أمام كل من الصربي نوفاك جوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر الذي حافظ على رصيده من النقاط بإحراز لقب دورة بازل السويسرية في مسقط رأسه للمرة التاسعة في تاريخه، رافعاً عدد القابه في دورات المحترفين الى 99.

أما وصيف فيدرر في بازل الروماني ماريوس كوبيل فتقدم 33 مركزاً ليحتل المركز 60، وهو الأفضل في مسيرته.

تصنيف العشرة الآوائل:

1-الإسباني رافاييل نادال 7660 نقطة

2-الصربي نوفاك جوكوفيتش 7445

3-السويسري روجر فيدرر 6260

4-الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو 5460

5-الألماني أليكساندر زفيريف 5115

6-الجنوب إفريقي كيفين أندرسون 4230

7-الكرواتي مارين شيليتش 4050

8-النمساوي دومينيك تييم 3825

9-الأميركي جون إيسنر 3425

10-البلغاري غريغور ديميتروف 3335

تصنيف العشرالأوليات:

1 -الرومانية سيمونا هاليب 6921 نقطة

2-الألمانية أنجيليك كيربر 5875

3 -الدنماركية كارولاين فوزنياكي 5586

4 -الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5350

5 -اليابانية ناومي أوساكا 5115

6-الأميركية سلون ستيفنز 5023

7-التشيكية بترا كفيتوفا 4630

8-التشيكية كارولينا بليسكوفا 4465

9-الهولنديةكيكي برتنز 4335

10 -الروسية داريا كاساتكينا 3315