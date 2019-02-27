نادال يبدأ مسيرته بقوة في بطولة أكابولكو

رافاييل نادال

لم يظهر رافاييل نادال أي آثار على غيابه لحوالي شهر واحد، حيث فاز المصنف الأول بسهولة 6-3 و6-3 على ميشا زفيريف في بطولة أكابولكو للتنس أمس الثلاثاء.

ويخوض نادال أول بطولة منذ خسارته أمام نوفاك جوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وعزز مسيرته الرائعة في بطولة أكابولكو حيث بلغ النهائي في المشاركات الثلاث السابقة ويملك سجلاً بالفوز 15 مرة مقابل هزيمة وحيدة.

وسيلعب المصنف الثاني عالمياً مع نيك كيرغيوس في دور الستة عشر بعدما فاز الأسترالي 6-3 و7-5 على أندرياس سيبي.

واستغل أليكساندر زفيريف المصنف الثاني نجاحه الواضح في ضربات الإرسال ليتفوق بجدارة 6-3 و6-3 على أليكسي بوبيرين.

وسجل جون إيسنر المصنف الثالث 18 ضربة إرسال ساحقة في الانتصار 6-3 و4-6 و6-3 على أدريان مانارينو وتأهل لمواجهة سام كويري الذي تغلب على غييرمو غارسيا-لوبيز 6-3 و6-2.

واحتاج دييغو شوارتزمان المصنف الرابع إلى أكثر من ساعتين ليتفوق 6-3 و4-6 و6-1 على ماريوس كوبيل.

وعاد شوارتزمان إلى المنافسات بعدما تعرض لإصابة في ساقه اليمنى وانسحب من بطولة ريو المفتوحة منذ أيام ليخفق في الدفاع عن اللقب.

وسيلعب شوارتزمان في المباراة المقبلة مع كاميرون نوري الذي تفوق 6-2 و2-6 و6-2 على يوشيهيتو نيشيوكا.